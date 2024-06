Estos son los 'spin-off' que ha tenido 'First Dates' a lo largo de sus ocho años de emisión

Hace ocho años, en abril de 2016, Cuatro estrenó un programa donde personas anónimas acudían para tener una cita a ciegas delante de toda España: First Dates.

Al principio le costó asentarse, pero gracias al equipo del programa, encabezado por Carlos Sobera, y el buen hacer de los comensales, logró asentarse en la parrilla del canal de Mediaset.

En la actualidad, se ha convertido en el segundo formato más visto del access prime time español, solo por detrás del imbatible El Hormiguero, y por delante de El Intermedio, 4 estrellas o Cifras y letras.

Matías Roure, Cristina y Marisa Zapata y Carlos Sobera en 'First Dates'. CUATRO

Ese éxito animó a la productora y a Cuatro a realizar diferentes versiones del programa, desde una edición donde los solteros acudían a buscar el amor en un barco; cuando tuvo la versión vespertina con Jesús Vázquez al frente; y este verano, que estrenará First Dates Hotel.

Amor en alta mar: la edición de 'First Dates: Crucero'

La primera edición de First Dates: Crucero fue estrenada el 13 de enero de 2020, y también tuvo a Sobera al frente. A diferencia del formato original, con varias parejas distribuidas por el restaurante, eran 100 los solteros que subían a bordo de un barco con el objetivo de encontrar el amor.

Aparte de la cena habitual donde se conocían los comensales, el programa realizaba un seguimiento de ambos para ver la evolución de estas historias.

Otra de las diferencias es que no todo ocurría en el barco, sino que también salían a hacer excursiones por las localidades europeas donde atracaba el barco, como Barcelona, Marsella, Génova, Nápoles, Mesina y Malta.

'First dates crucero'. MEDIASET

Su primera temporada fue un éxito de audiencia, superando el millón de espectadores en algunas de sus entregas, por lo que Cuatro estrenó una nueva temporada en febrero de 2022.

En esta ocasión, fue Jesús Vázquez el encargado de presentar el programa, pero tras diez entregas y unos datos mucho más bajos que la anterior temporada, se decidió no hacer más.

Jesús Vázquez coge el relevo de Carlos Sobera en 'First Dates: Crucero'. MEDIASET

Versión comida a la hora del café

En diciembre de 2021, viendo el éxito de la edición nocturna de First Dates, Cuatro decidió hacer otra entrega a la hora de comer con Jesús Vázquez al frente: First Dates Café.

Yulia Demóss fue la camarera en barra, mientras que Dani García Primo, Carlos Frigenti y Alberto Frigentieran los encargados de servir las mesas.

El formato tampoco cuajó en la audiencia, por lo que en febrero de 2022 fue retirado de la parrilla con 39 programas emitidos del famoso dating show.

Equipo de 'First Dates Café'. MEDIASET

El programa se traslada a un hotel

No obstante, la cadena y la productora no desisten en probar nuevas variantes del programa y este verano de 2024 estrenarán First Dates Hotel.

En este spin-off del formato, que ya ha sido producido con éxito en Reino Unido, Italia, Holanda y Alemania, los espectadores serán testigos del desarrollo de las historias de amor.

El equipo completo de 'First Dates Hotel'. J. Alfaro García

Podrán ver desde la preparación de los solteros y su primera cita en el restaurante hasta sus posteriores encuentros para conocerse mejor en los momentos de ocio y relax que vivirán dentro y fuera del hotel.

Además, el equipo del programa seguirá teniendo a Sobera al frente, pero también tendrá varias novedades, como la vuelta de Lidia Torrent al programa, esta vez como recepcionista.

Les acompañarán Adrián Pedraja como barman; Arianna Aragón y Rocío de Porres ‘Rolita’ a cargo de la atención y el servicio a las mesas, y Sergio López, DJ Keko, en la doble función de camarero y DJ.