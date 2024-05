Cristian, el hijo del futbolista Dani Güiza, encuentra el amor en 'First Dates'

"Llevo tatuado un skate porque desde muy pequeñito ha sido mi forma de evitar los problemas, mi diversión... para mí no solo es un deporte, es una forma de vida", recoció Cristian en su presentación en First Dates este jueves.

Nada más entrar en el restaurante del amor de Cuatro, Carlos Sobera le preguntó al soltero a qué se dedicaba: "Voy a abrir un bar y me dedico al fútbol semiprofesional".

"Me dedico a eso porque me he criado en el mundo del deporte, mi padre es Dani Güiza (exjugador del Mallorca o Getafe e internacional con la selección española, con la que ganó la Eurocopa de 2008)", le dijo al presentador.

Cristian y Carlos Sobera, en 'First Dates'. MEDIASET

"Mi padre para mí es un ídolo, es lo más grande, me ha dado todo lo que sé, lo que he estudiado y todo lo que tengo es por él. Iría con mi padre hasta el fin del mundo", admitió Cristian.

Su cita fue Laura, que comentó en su presentación: "La verdad es que ligo lo que quiero. Por redes sociales me habla mucha gente, pero casi nunca respondo".

Ambos se gustaron nada más conocerse, pero pasaron a la mesa para cenar y averiguar si tenían cosas en común para plantearse una segunda cita o no.

Laura y Cristian, en 'First Dates'. MEDIASET

Durante la velada hablaron de sus aficiones, y salió el tema del fútbol, pero la malagueña no conocía al padre de Cristian: "Soy del Atlético de Madrid y sé quién Joaquín Sánchez, el del Betis, porque fue al cumpleaños de una niña de mi colegio", comentó la joven.

Al final, el gaditano sí que quiso tener una segunda cita con Laura: "Me lo he pasado muy bien con ella y es muy bonita". La malagueña, por su parte, también quiso volver a verle: "Me ha caído muy bien y me gusta como piensa".