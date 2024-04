Netflix deja la puerta abierta a más proyectos con La Fábrica de la Tele tras cancelar '¡Sálvese quien pueda!'

Tras el fin de Sálvame, los colaboradores más conocidos del programa dieron una noticia de esperanza a todos sus seguidores. La Fábrica de la Tele se había unido a Netflix para crear un reality en el que Belén Esteban, Lydia Lozano, Terelu Campos, Kiko Matamoros, Kiko Hernández, Chelo García-Cortés, Víctor Sandoval y María Patiño ponían rumbo a las Américas.

¡Sálvese quien pueda! se estrenó en la plataforma en dos bloques como el broche de oro para el equipo que se despedía de la televisión tras 14 años en emisión. Y, si bien el público no podía haber estado más contento con la nueva etapa de los televisivos, los datos de la plataforma no se han reflejado de igual modo.

Como así se ha podido conocer, las previsiones de éxito de la plataforma no parecen haber sido logradas. Por ello, meses después de estrenar los últimos capítulos de la primera temporada, Netflix ha decidido cancelar definitivamente la serie, como así ha informado en exclusiva Yotele.

Aunque en un primer momento se esperó hacer una segunda temporada esta primavera, finalmente se ha optado por no seguir continuando la faceta viajera de los colaboradores.

Aunque no todo han sido malas noticias para la empresa de Adrián Madrid y Óscar Cornejo. De acuerdo a Netflix, la posibilidad de iniciar nuevos proyectos en colaboración no se ha cerrado. Por ello, no se descarta que los excolaboradores de Sálvame volvieran de nuevo en un nuevo formato al servicio más conocido de streaming.