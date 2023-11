Neox resucita 'El club de la comedia', que regresa presentado por Dani Mateo para despedir 2023

Desde 2011, Neox siempre tiene preparado un espectáculo sin igual para su particular Fin de Año: una cena de Homo Zapping, un especial de Veneno, un reencuentro de Sé lo que hicisteis... Todo ello, acompañado del particular Feliz Año Neox, unas preuvas celebradas el 30 de diciembre. Pues este 2023 no iba a ser una excepción, pues el humor va a inundar la cadena.

La noche previa a Nochevieja es perfecta para los regresos, al más puro estilo del turrón. Por ello, Neox va a traer de vuelta El club de la comedia con una entrega especial, tal y como informa en exclusiva FormulaTV.

Esta emisión celebrará, además, el 20 aniversario de la llegada del programa a Atresmedia, pues se estrenó en 2004 en Antena 3 para, posteriormente, pasar a laSexta en 2011, donde se mantuvo hasta 2017 presentado por Eva Hache, Alexandra Jiménez y, finalmente, por Ana Morgade.

Sin embargo, según el citado medio, para este regreso será Dani Mateo, presentador de Zapeando y uno de los rostros habituales de El club de la comedia, el que conducirá este especial.

Producido por Atresmedia TV y Globomedia, el formato de humor durará una hora y contará con los monólogos de Iñaki Urrutia y Valeria Ros, entre otros. Tras la emisión, conectarán, como de costumbre, con la Puerta del Sol de Madrid para dar las preuvas del 30 de diciembre.