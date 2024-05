Nebulossa: "Ya nos sentimos ganadoras: 'Zorra' se ha convertido en un mensaje de esperanza"

"Estoy en un buen momento", es una de las estrofas de Zorra, la canción con la que Nebulossa va a representar a España en la final de Eurovisión 2024 este sábado 11 de mayo celebrada en la ciudad sueca de Malmö.

El dúo, formado por la cantante María 'Mery' Bas y el teclista y productor Mark Dasousa, resultó vencedor en la última edición del Benidorm Fest, concurso organizado por RTVE en el que se elige la canción española que participará en este festival.

Su tema, que generó cierta polémica y no dejó indiferente a nadie y, pese a que son unos desconocidos para el gran público, la pareja ha concedido una entrevista a 20minutos antes de su puesta en escena en la final.

Sus canciones no pasan desapercibidas, o bien por todo aquello que critican o por sus títulos. ¿Quién escribe sus temas? ¿En qué se inspiran? Mery : Es una mezcla. Yo voy diciendo cosas y él, que es el productor, ejerce de narrador y va desarrollando el tema. Mark : ¡Eso es! Me va soltando 'chufas'.

¿Os habéis sentido juzgados por vuestra música o vida personal? Mery : Siempre me he sentido juzgada. Aún hay gente que ve raro que una mujer sea más mayor que su marido. Además, yo me he casado tres veces y no con el mismo. ¡Imagínate!

Gracias al éxito de Zorra, que ya suma más de 16 millones de reproducciones en Spotify, han llegado al gran público y esto también conlleva exponerse a las críticas. ¿Cómo llevan la voracidad de los comentarios en las redes sociales?

Mark: A mí me gusta leer las críticas. Son bastante divertidas. Me han comparado con Leonardo Dantés y me ha encantado. ¡Es una Oda!

Mery: Como yo llevo las redes del grupo, a veces veo lo que dicen de mí y me sorprendo porque algunos comentarios son muy diabólicos. No podemos pretender gustar a todo el mundo. A mí tampoco me gustan todos los estilos musicales, ni las voces de todos los cantantes. Aunque es verdad que recibimos más cariño y críticas buenas, hay que aceptarlas todas.