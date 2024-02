Muere a los 34 años la reportera de Mediaset Carlotta Dessi

La reportera Carlotta Dessi, periodista y corresponsal de programas del grupo Mediaset, entre ellos Pomeriggio 5 y Fuori dal Coro, en los canales que el grupo tiene en Italia, ha fallecido a los 34 años a causa de una enfermedad. Habría cumplido 35 el próximo 15 de febrero.

La última aparición de Dessi fue el pasado mes de diciembre, en el programa de Mario Giordano en Rete4, donde apareció en silla de ruedas, recién dada de alta en el hospital.

"Debemos luchar, no debemos rendirnos. Una cosa es cierta. No estoy solo. No he vuelto a estarlo desde el primer día que descubrí mi enfermedad, hace 4 meses, en un verano milanés muy caluroso. Desde ese día mi vida ha cambiado. Ha cambiado para mí, para mi familia, para mi pareja", decía en aquella ocasión.

En su último post en Instagram, a mediados de enero, desde el hospital Niguarda de Milán, Carlotta Dessi mostraba un cuadro que le había regalado una amiga, en el que ponía "No temas". "'No tengas miedo', me escribió mi querida Simonetta. Y en estas dos palabras comprendí que está todo el sentido de mi vida", reflexionaba.

"Ah, la vida. Cuánto lo buscas, cuando tocas de la mano el sufrimiento y la enfermedad. Sintiéndome egoísta también. El miedo te hace temblar y la mente viaja. Pero 'no tengas miedo', Carlotta", decía la periodista a modo de despedida.