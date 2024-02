El momento en el que Clara Galle "casi se desnuca" en La Resistencia tratando de hacer una voltereta con David Broncano

MOVISTAR PLUS +

La actriz Clara Galle presentaba en La Resistencia la tercera parte de la trilogía A través de mi ventana, disponible en Netflix. Lo que nadie sabía es que durante la desenfadada entrevista con David Broncano estuvo a punto de hacer A través de mi escenario.

La actriz, que protagonizó uno de los programas más divertidos del programa de Movistar Plus+, propuso al presentador hacer un reto viral, uno que consiste en hacer una especie de rueda humana a base de volteretas enlazadas.

Así, en el suelo del escenario Broncano, tumbado boca arriba, agarró los tobillos de Galle, que hizo lo propio con los del presentador. El problema llegó con la diferencia de altura pues la actriz, en lugar de rodar, clavó la cabeza en las duras tablas, con un golpe, con el que, según el propio programa lo describe, "casi se desnuca".

"Estoy bien", decía riéndose a más no poder Clara Galle tras el tremendo golpe. "Por esto no follo, me pongo a hacer estas cosas...", decía bromeando, pues poco antes había confesado haber tenido cero relaciones sexuales el pasado mes.

"¿Estás bien a nivel físico?", le preguntaba preocupado Broncano, mientras que Grison, desde el atril de los músicos decía asombrado: "Se ha notado aquí en el suelo".

"Lo he oído de cerca y ha sonado como soltar una piedra en una carretera. He visto tu cabeza como un meteorito cayendo", decía Broncano para describir la experiencia desde su punto de vista, mientras que Galle, muerta de risa, afirmaba: "Estoy bien, estoy acostumbrada. Teníamos que haberlo hecho con colchoneta".