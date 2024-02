Clara Galle sorprende a Broncano con su número de relaciones sexuales en el último mes

MOVISTAR PLUS+

La Resistencia recibió este lunes la visita de Clara Galle, que presentó la película A través de tu mirada, que se estrenó en Netflix el pasado 23 de febrero.

La actriz no se libró de las clásicas preguntas que suele hacer Broncano en el programa de Movistar Plus+: Dinero en el banco y relaciones sexuales en los últimos 30 días.

"Puedes no contestar, yo os presiono un poco, pero está bien decirlo", le dijo el presentador a su invitada. Entre risas, Galle reconoció que no lo iba a desvelar.

Clara Galle y Broncano, en 'La Resistencia'. MOVISTAR PLUS+

Entonces pasaron al terreno sexual: "Este último mes he tenido cero relaciones sexuales", confesó Galle, que justificó el dato diciendo que "no me ha dado tiempo y, la verdad es que el mercado está un poco...".

"Es que no me gusta lo que hay. Eso sí, estuve muy divertida en verano, pero en invierno ha tocado hibernar", añadió la intérprete. "Este mes cero, pero se acerca la primavera y puede haber esperanza", señaló Broncano mientras pedía aplausos de ánimo para la actriz.