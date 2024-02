Clara Galle desvela su mail por error en 'La Resistencia': "¡No lo digas!"

MOVISTAR PLUS+

Clara Galle visitó La Resistencia este lunes para presentar la película A través de tu mirada, la tercera y última entrega de la trilogía que adapta las novelas de la escritora Ariana Godoy, que se estrenó en Netflix el pasado 23 de febrero.

La actriz se mostró muy relajada con Broncano, y en ese ambiente de confianza, el presentador le preguntó: "¿Cuál es tu cuenta de mail o redes sociales en la que más te incomodaría que se metiese alguien?".

La actriz le contestó que en el correo electrónico porque era donde tenía más material comprometido: "Se llama...", pero el programa colocó un pitido para que los espectadores no pudieran escucharlo, pero el público presente en el teatro Príncipe Gran Vía sí que lo oyó.

"¡No lo digas!", exclamó Broncano, mientras que Miguel Campos, el coordinador de guion de La Resistencia, mostraba en una pantalla como estaba intentando acceder a la cuenta de Galle en Gmail.

"Prueba...", le pidió el conductor del programa de Movistar Plus+ a su compañero, que fue intentando poner diferentes combinaciones para entrar en el correo de la invitada.

"No la puedo decir por qué he utilizado la misma para todo. Mi pin del banco es el primer día que me di un beso, es una fecha", afirmó la intérprete.

Poco a poco, Broncano fue sonsacándola datos, pero desistió. El que no lo hizo fue Campos: "He empezado a probar fechas de 2015 y he entrado", reconoció el coordinador de guion, mostrando la pantalla con los mails de la actriz.