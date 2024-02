Broncano explica en 'La Resistencia' el motivo por el que casi no llega a presentar el programa

Este jueves, el equipo de La Resistencia estuvo a punto de tener que buscar un sustituto de urgencia para presentar el programa porque Broncano casi no llega.

Y es que antes de entrevistar a los invitados del día, Los Chichos, Jorge Ponce estuvo charlando unos minutos con el presentador, que le desveló que casi no llega a la emisión.

"Llevas muchos años llegando tarde. Generas terror colectivo a mucha gente del equipo, incluso se dan avisos falsos de que 'viene David', que los das tú cuando dices que estás llegando, pero no es así", afirmó Ponce.

Jorge Ponce y Broncano, en 'La Resistencia'. MOVISTAR PLUS+

El conductor del programa de Movistar Plus+ se excusó diciendo que ya no llegaba tarde a su cita con los espectadores: "Pido perdón", afirmó Broncano.

"¿Sabéis que este jueves ha sido la vez que más he estado de no venir al programa?", afirmó el jienense. "¿Más cerca que aquella semana que no viniste?", le dijo Ricardo Castella, recordando los días que tuvo covid y no pudo presentar el programa.

"Me he quedado dormido porque anoche no me dejaron descansar los mosquitos. Me he despertado porque ha pasado una ambulancia por delante de mi casa", reconoció.

"Me he dormido sobre las 18:40 horas y si no es por la ambulancia...", añadió. Ponce le contestó que "gracias al sufrimiento de alguien has llegado a tiempo".