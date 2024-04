Miki Nadal, 'obligado' a comprar el libro de Cristina Pedroche: "Por pedirlo me entra una paella de Dabiz Muñoz"

Cristina Pedroche presentó la semana pasada su primer libro, Gracias al miedo, un relato con tintes autobiográficos sobre sus mayores temores principalmente ante la maternidad.

Este martes, la colaboradora de Zapeando ha sido pillada con las manos en la masa haciendo una promoción 'invasiva' de su libro con su compañero de programa Miki Nadal: y es que cuando el programa ha vuelto de la pausa publicitaria, Dani Mateo le ha pedido a la vallecana que compartiera lo que estaba haciendo.

"Le he dicho a Miki que se tenía que comprar mi libro", ha explicado, con el móvil del cómico entre las manos. "Me ha obligado", ha expresado Nadal, poniendo cara de pena.

La colaboradora ha seguido contándolo que estaba haciendo: "Le he dicho que lo subiera a stories y no sabía, así que lo estoy poniendo yo". "No mientas, has comprado el libro y, después de comprar, lo has subido a redes y has puesto un comentario", ha señalado el presentador, mientras Pedroche se reía, delatándose.

Sobre la publicación, la influencer ha detallado lo que ha escrito desde el móvil de Nadal: "Por supuesto, ya he comprado el libro de mi Cristina Pedroche".

"Me ha hecho decirle hasta las claves del banco. ¿Por qué le tengo que comprar yo el libro a una amiga? ¡Regálamelo!", ha reivindicado Nadal. El colaborador finalmente se ha resignado: "Por el libro me entra una paella de Dabiz Muñoz".