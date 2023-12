Miki Nadal ha sorprendido a sus compañeros de Zapeando al contar una de las trasteadas que hizo cuando era pequeño que podría haberle costado la vida.

El colaborador del programa de LaSexta ha explicado: "Bebí aguarrás de pequeño, con tres años". Por ello, ha señalado: "Estuve a punto de morir, claro".

Aunque ha asegurado que ya lo había contado, ha procedido a relatar: "Eran fiestas del pueblo, y mi madre, que pintaba unas ventanas, tenía los pinceles en un botellín de cerveza".

Esto se unió a que su hermano bebiera cerveza, por lo que él intentó imitarle bebiendo de donde no debía: "Fui a por la botella que tenía mi madre". "A partir de ahí no me acuerdo de nada. Ni antes tampoco, porque era muy pequeño", ha bromeado.

"Me hicieron un lavado de estómago", ha explicado Nadal. Por esta misma línea, ha añadido: "Tardé mediahora en ir [al hospital] porque vivía en un pueblo, pero ya en el ascensor, que el olor era insoportable, caí".

"En la habitación ya lo eché todo", ha detallado el cómico. Además, ha aprovechado para agradecer a los sanitarios pese a los años que han pasado: "Gracias a todos los médicos del hospital Miguel Servet de Zaragoza".