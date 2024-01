Miguel Ángel Revilla, en 'El Hormiguero': "Si no es por mi mujer, no habría sido presidente de Cantabria"

Miguel Ángel Revilla, el ex presidente de Cantabria, presidente del PRC y diputado de esta formación en el actual parlamento cántabro, celebró este martes su 81 cumpleaños en el plató de El Hormiguero.

El economista, profesor, escritor y uno de los políticos más populares de nuestro país, charló con Pablo Motos sobre la actualidad política en España.

"Hoy ha venido a divertirse a El Hormiguero el invitado que más veces ha venido, Miguel Ángel Revilla", anunció el presentador al político cántabro.

"Estoy en una etapa de placidez", afirmó Revilla nada más sentarse junto al valenciano en la mesa del programa de Antena 3, que le preguntó por sus inicios en la política.

"En el 2003, el Partido Regionalista Cántabro fue la tercera fuerza política en Cantabria tras el PP y el PSOE. Entonces, me llamó José Luis Rodríguez Zapatero para tener una reunión", recordó.

Bromeó diciendo que "solo he ido una vez a la calle Ferraz, pero no a manifestarme". Y continuó diciendo que "Zapatero me dijo que fuera presidente de Cantabria, y le dije que no".

"Cuando volví a casa, mi mujer me dijo que era un cagueta porque siempre decía que quería cambiar mi región. Al final estuve 16 años en el puesto", reconoció.

Motos le preguntó: "¿Te llamó cagón?". El cántabro le respondió al presentador que "si no es por mi mujer, yo no habría sido presidente de Cantabria, eso es así".