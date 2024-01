Miguel Bernardeu, en 'El Hormiguero': "Tuve que pasar siete castings para ser el Zorro"

El Hormiguero arrancó la semana con la visita del actor Miguel Bernardeu, que le presentó este lunes a Pablo Motos su nueva serie de acción, Zorro.

La ficción, que se estrena en Prime Video el 25 de enero, se trata de una historia llena de aventura en el siglo XIX, el intérprete se mete en el papel de Diego de la Vega dispuesto a desenmascarar a los asesinos de su padre para llevarlos ante la justicia.

"No me llamaron para hacer la serie, tuve que pasar siete castings. El primero que hice, estaba desconcentrado porque justo antes de entrar me dijeron que mi abuelo estaba malo", recordó el actor.

Hoy ha venido a divertirse a El Hormiguero, ¡Miguel Bernardeau! #BernardeauEH pic.twitter.com/FoerRAs4vU — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 22, 2024

Y reconoció que "la hice muy mal y le pedí a mi representante que llamara otra vez para ver si podía hacer otro casting y al final hice seis más para ser el Zorro".