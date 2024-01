¿Sabías que Pablo Motos ganó el Festival Internacional de la Canción de Benidorm en 1993?

La trayectoria de Pablo Motos los últimos 18 años es de sobra conocida para los espectadores, ya que el valenciano lleva todo ese tiempo al frente de El Hormiguero.

Antes, en 2002, cuando Gomaespuma abandonó M80, la cadena radiofónica llamó al presentador para ocupar su hueco con el espacio No somos nadie, donde logró gran popularidad entre los oyentes de la radio junto a Laura Llopis, Ajenjo y Cigarro (que posteriormente serían Trancas y Barrancas), Nuria Roca, Flipy, Luis Piedrahita, entre otros.

También fue uno de los creadores a principios de los 2000 de El Club de la Comedia, donde participaba como guionista e interpretaba algunos monólogos.

Pablo Motos, en 'No somos nadie'. M80

El éxito previo al Benidorm Fest actual

El Benidorm Fest va camino de su tercera edición siendo un éxito entre el público, que sigue con interés quién será el representante de España en Eurovisión.

Pero hace más de tres décadas, no tenía esa finalidad, y el estilo de las canciones y artistas eran muy diferentes a lo que hoy en día se presentan al evento.

Pablo Motos, en el Festival de Benidorm. ATRESMEDIA

El presentador de El Hormiguero comentó en el espacio de Antena 3 que se le ocurrió participar en el festival durante su etapa en la radio a principios de los años 90.

"Fue un premio personal que me hizo mucha ilusión", afirmó el valenciano, que fue el autor de la canción ganadora en 1993, llamada Sabed amigos, interpretada por el grupo Romero y sus Amigos.

Motos participó con la canción como autor, compositor y cantante, ya que en las imágenes que mostró en el programa se le podía ver en el coro que acompañaba a los artistas.

Pablo Motos, en el Festival de Benidorm. ATRESMEDIA

"Le hicimos una canción a los ciegos. Yo estaba en la radio y había un técnico que lo era. Le compuse una canción, luego hicimos una versión para llevarla al Festival Internacional de la Canción de Benidorm y ganamos", recordó.

Y explicó que "la letra, y pido perdón al planeta Tierra, decía: Sabed amigos que no es tan grave lo mío. De todos nuestros sentidos la vista no es nuestro fuerte. Somos como tú y como aquel. Tal vez no podamos ver, pero estamos vivos".

El valenciano ha recordado varias veces su paso por el festival, y en redes sociales también publicó parte del vídeo de la actuación (que se emitió en Telecinco) para que lo vieran sus seguidores.