Michael López-Alegría, en 'El Hormiguero': "Pienso que hay vida inteligente en el universo, pero no creo que nos encontremos"

El Hormiguero concluyó la semana con la visita del astronauta español Michael López-Alegría, que acaba de regresar de su reciente viaje a la Estación Espacial Internacional comandando la Axiom Mission 3.

El astronauta ha realizado un total de seis vuelos al espacio a lo largo de su carrera y en la misión se han completado más de una treintena de experimentos científicos en microgravedad.

Pablo Motos le preguntó si creía si hay vida inteligente en el universo. López-Alegría le contestó que "el universo es tan inmenso que si hay vida inteligente en otros rincones, pero no creo que nos encontremos".

El astronauta le explicó a los espectadores que "los astronautas no pueden tener miedo. Lo que más valoran para cogerte es trabajar en equipo, que te lleves bien con el equipo".

"También te preguntan en qué animal te convertirías si te reencarnaras. No hay una respuesta correcta o incorrecta, solo queremos saber si pasaríamos seis meses en el espacio con esa persona", explicó López-Alegría. Y añadió: "Yo estuve siete meses, y no me enfrenté con nadie".

El presentador recordó que el primer vuelo al espacio de su invitado fue en 1995: "¿Cómo son esos nueve minutos de despegue?". El astronauta le explicó que "te los pasas pegado al asiento. Claro que hay cosas que pueden salir mal. De 10.000 posibilidades, solo una puede salir bien".

"Lo primero que me llamó la atención al llegar al espacio y estar sin gravedad fue que me flotaban los brazos. Eso y que te asomas la ventana y ves la Tierra", aseguró el astronauta.

También destacó que "la comida ha mejorado con el tiempo, pero lo malo es que se repite el menú cada 10 días. En la primera misión privada nos llevamos comida de José Andrés".

López-Alegría ha acumulado 67 horas de paseos especiales: "Te sientes un satélite humano", reconoció el astronauta. "Cuando sales al espacio, estás hablando con la gente que está en tierra", añadió.