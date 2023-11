mitele PLUS estrena 'WAGS. Ellas también juegan', protagonizada por las parejas de cuatro estrellas del fútbol

Se habla y se ve mucho a los futbolistas más famosos, pero junto a ellos en ocasiones están las llamadas, WAGS (wifes and girlfriends, esposas y novias de futbolistas), a menudo pasando injustamente desapercibidas, cuando en muchos casos tienen una historia que contar, siempre personalidad propia y sus negocios.

Ahora, mitele PLUS (la plataforma online de Mediaset) estrena este miércoles 15 de noviembre WAGS. Ellas también juegan, nuevo docureality que muestra el día a día de cuatro mujeres de éxito "que brillan con luz propia gracias a su talento" en universos tan diversos como los de la moda, los negocios y las redes sociales.

Todas comparten una faceta en común: son las parejas de cuatro estrellas del fútbol. Mina Bonino, Paddy Noarbe, Alba Silva y Zoe Cristofoli, parejas de Fede Valverde, Marcos Llorente, Sergio Rico y Theo Hernández, respectivamente, son las protagonistas de WAGS. Ellas también juegan.

Producido en colaboración con Beta Entertainment Spain (Los Gipsy Kings), este nuevo formato desvela cómo es su día a día; cómo han sido sus caminos hasta alcanzar sus metas profesionales; cuáles son sus intereses, hobbies y preocupaciones; y sus esfuerzos por compaginar sus profesiones con sus vidas privadas y familiares en las ciudades en las que residen -Madrid, París y Milán- junto a sus parejas, que forman parte de las plantillas del Real Madrid, Atlético de Madrid, PSG y AC Milan.

Además, el docureality recoge momentos especialmente relevantes en las vidas de las protagonistas y muestra sus sensaciones durante estas experiencias vitales: acompaña a Mina Bonino en el tramo final de su embarazo y el nacimiento de su segundo hijo; asiste a los preparativos y a la celebración de la boda de Paddy Noarbe con Marcos Llorente; es testigo de la vuelta a la vida laboral de Zoe Cristofoli después de su maternidad; y recoge la historia de superación de Alba Silva, que inició las grabaciones de WAGS. Ellas también juegan antes de que su marido, Sergio Rico, sufriera un grave accidente. Tras su recuperación, Alba retomó su participación en el programa, en el que comparte cómo vivió esta dura experiencia.

Las protagonistas

Mina Bonino - Periodista deportiva. A sus 30 años, Mina Bonino (@minabonino, 926K) ha desarrollado su carrera como periodista especializada en deportes en su país, Argentina, donde ha trabajado en importantes canales y programas de televisión. Fanática del fútbol y especialmente de River Plate, Mina conoció a Fede Valverde, jugador uruguayo del Real Madrid, a través de las redes sociales. Ambos se enamoraron y decidieron comenzar una vida en común en la capital de España.

Paddy Noarbe – creadora de dos empresas especializadas en healthy lifestyle e influencer. Con 27 años, Paddy Noarbe (@paddy.8, 289K) es la creadora de la plataforma de entrenamiento y alimentación saludable Paddyness y de @boddy Attractive Wear, una marca de ropa deportiva Made in Spain para mujeres, proyectos con los que promueve con sus seguidores un estilo de vida saludable que también forma parte de su libro ‘Aún no sabes lo que vales’. Además, es propietaria del restaurante Naked and Seated junto a su marido, Marcos Llorente, centrocampista el Atlético de Madrid.

Alba Silva – Empresaria y creadora de contenido digital. (@albasilvat, 222K). Alba tiene 30 años y vive desde hace cuatro años en París y está al frente junto a su marido, el portero del PSG Sergio Rico, de una empresa de promoción inmobiliaria. También es propietaria de un negocio de restauración junto a una de sus mejores amigas, Marta Marchena, pareja del jugador del PSG Carlos Soler.

Zoe Cristofoli – Modelo, influencer, DJ, tatuadora y empresaria: con 27 años de edad, Zoe (@zoe_cristofoli, 1,2M) es pareja del lateral izquierdo internacional del AC Milan Theo Hernández. Apasionada del mundo de la moda -cuenta con su propia marca de street style-, es también amante de la música, faceta que desarrolla siempre que puede como DJ en Ibiza y es propietaria en Turín de un negocio de tatuajes.