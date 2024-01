El menor superviviente en el Mar Menor, sobre Ivo: "A veces, hasta que el cuerpo no entra en estado de putrefacción, no sale"

La desaparición de Ivo Petrov hace cuatro días en el Mar Menor, en Murcia, sigue generando un gran estrés entre las autoridades. Así, este martes, En boca de todos ha podido hablar con el alcalde de Los Alcázares.

"Hoy es un día donde podremos avanzar mucho, el nivel de transparencia es muy grande respecto a otros días", ha señalado el político. Asimismo, en primicia, el matinal ha podido hablar con el otro menor superviviente del naufragio del kayak.

Sin mostrar su rostro ante la cámara y con la voz distorsionada, el joven ha recalcado que está muy preocupado por su amigo y que, por encima de cualquier cosa, desea que aparezca con vida. Asimismo, el menor ha hablado sobre las críticas que está recibiendo José David, el otro chico mayor de edad que iba en la embarcación: "Se le está echando la culpa, pero no es justo".

De la misma manera, el menor ha explicado que la idea de coger el kayak "fue de Ivo": "Vino a mi casa y nos dijo que se había encontrado un kayak y que si dábamos una vuelta". Unas declaraciones que confirman la versión de José David. Tras esto, el joven ha apuntado que todo sucedió cuando intentaban pasarse un cigarro, Ivo se puso de pie y perdió el equilibrio. Intentaron dar la vuelta al kayak, pero no lo consiguieron y optaron por regresar a tierra a nado.

Además, el menor ha señalado que le indicaron a Ivo que intentase nadar hacia la orilla y se pusiera boca arriba para flotar, pero no ha sabido decir si el joven se puso a nadar o se quedó agarrado al kayak: "Mi padre habló con la madre de Ivo y le dijo que no, que ellos no habían dicho que fuera un asesinato y que era falso lo que se había dicho".

"¿Tu crees que nosotros podríamos matar a una persona que hemos tenido en Nochebuena en nuestra casa y pasando todo el tiempo con él?", ha cuestionado el menor, a lo que Nacho Abad ha respondido de manera muy tajante: "Yo no voy a culpabilizar a nadie, pero no es argumento suficiente. Hay amigos que se matan, padres que matan a sus hijos... todo puede ocurrir".

Respecto a por qué no se ha encontrado el cuerpo de Ivo, el mejor ha apuntado: "El cuerpo debería haber salido, pero a veces, hasta que no entra en estado de putrefacción, no sale a flote". Unas palabras que han sorprendido al presentador del matinal: "Si es tu amigo, me dolería todo lo que estás contando. Lo estás diciendo con poca emoción. Si fuera mi amigo, yo estaría roto de dolor".