Maxi Iglesias, en 'El Hormiguero': "Me han dicho muchas veces que no en los castings por guapo"

El Hormiguero comenzó la semana con la visita de Maxi Iglesias, que presentó su nueva serie, Los Artistas. Primeros trazos, su nueva serie disponible en Prime Video.

Se trata de la primera ficción creada por la escritora María Dueñas para su producción para televisión, en la que un anticuario y una experta en arte aprovechan sus conocimientos y habilidades para embaucar a millonarios vendiéndoles obras falsas.

.@Maxi_Iglesias nos cuenta la trama de su nueva serie “Los artistas". Primeros trazos” #MaxiIglesiasEH pic.twitter.com/RLuV3YVFaZ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 25, 2023

El actor fue colaborador del espacio de Antena 3 hace algunas temporadas, algo que quiso recordar Pablo Motos cuando ambos se sentaron en la mesa del programa: "Llevamos sin vernos desde 2017".

El presentador le comentó: "Leí un titular en prensa en el que decías que si no tuvieras los ojos azules ya habrías ganado un Goya: ¿De dónde viene esa frase?".

Iglesias le explicó que "si leo ese titular pienso que hay que ser estúpido para decir eso, qué flipado. Es cierto que lo dije, pero pertenece a toda una entrevista".

"Primero me preguntaron si mi físico me había limitado. Contesté que estaba muy agradecido porque me ha permitido trabajar hasta el día de hoy y no me puedo quejar", reconoció.

Continuó contando que "me preguntaron si había tenido algún inconveniente, y les dije que me habían dicho en algunos castings que he querido hacerlos y me han dicho que no porque era demasiado guapo". "También que tenía los ojos azules. Ellos me dijeron que podría decirse que no tengo un Goya por mi físico, y yo les contesté que no lo había ganado por mis ojos azules en tono de broma e irónico", recordó.

Y aclaró que "yo no trabajo para tener un Goya porque tiene que pasar muchos filtros y pruebas para lograrlo. Me parece una barbaridad esa frase porque no tengo ninguna película con la que pudiera haberme llevado ningún Goya".