Marta Hazas, en 'El Hormiguero': "Si me pusieran los cuernos, me lo tomaría como Shakira"

El Hormiguero concluyó la semana con la visita de los actores Marta Hazas y Javier Veiga. La pareja le presentó a Pablo Motos su nueva película, Amigos hasta la muerte, la ópera prima de Veiga como director.

El filme que también protagoniza, ha producido y ha escrito el gallego, llega a los cines al día siguiente, el 22 de septiembre. La película es una comedia con la muerte como trasfondo.

Hablando de la película, el presentador les preguntó: "Si un amigo vuestro se estuviera muriendo: ¿Se lo diríais?". Hazas reconoció que "sí se lo diría porque, aunque no quisiera, como soy tan bocazas, se lo terminaría contando".

En el argumento del filme, el personaje de la cántabra es infiel a su pareja con su mejor amigo y el conductor del programa de Antena 3 quiso saber cómo reaccionarían si a ellos les pasara lo mismo.

La actriz admitió que "si me pusieran los cuernos me lo tomaría como Shakira, encima, con lo mal que canto, se lo haría pasar fatal". Veiga, por su parte, señaló que a él no le daba tanta importancia.