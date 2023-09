Aitana recuerda en 'El Hormiguero' el primer disco que se compró con su propio dinero

El Hormiguero recibió este miércoles a la cantante Aitana, que presentó su nuevo disco, alpha, el tercer álbum que publica y que verá la luz el 22 de septiembre.

La artista también comentó con Pablo Motos la intensa gira que iniciará a principios de octubre en Valencia y que la llevará también hasta Latinoamérica.

“No solo es un tour”, @Aitanax nos cuenta los detalles de su próxima gira por España y Latino América #AitanaEH pic.twitter.com/zeNaApcey5 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 20, 2023

"Tiene alguna referencia de los 90, ciertos recursos. Obviamente he hecho un disco pop que es lo que yo soy, he cogido algunos sonidos más electrónicos, pero sigo haciendo pop comercial, también tiene baladas", comentó la invitada sobre su disco.

El presentador destacó que la cantante había sacado a la venta una versión del disco en cinta de cassette: "A mí no me tocó esa época, pero sí el VHS. Creo que estamos malacostumbrados a la inmediatez que no nos deja disfrutar de las cosas poquito a poquito", admitió.

Hablando de ventas de discos, Motos quiso saber cuán había sido el primer disco que se había comprado Aitana con su propio dinero: "Seguramente fue el de Hannah Montana. Ahora me compro los de Miley Cyrus", afirmó entre risas.