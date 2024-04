Critican de nuevo a 'MasterChef 12' tras dar voz a las teorías conspiranoicas de su concursante terraplanista

Parece que MasterChef 12 va a tener una temporada complicada en cuando a reacciones en redes, pues ya fue foco de las críticas en su estreno por dar voz a las teorías negacionistas de la ciencia de David, su concursante terraplanista. Pero ahora, ha vuelto a ser trending topic por sacarle el tema para que volviera a declarar sus ideas conspiranoicas.

El catalán de 27 años, legionario de profesión, ya confesó que no cree que la Tierra "sea redonda" en el casting de la pasada semana, y al jurado le afearon los espectadores sus risas ante su comentario, tomándoselo a broma sin rebatirle, al menos por lo que se vio en cámara.

En la misma línea siguieron en este segundo programa, aunque esta vez Jordi Cruz sí le desmintió. Fue durante la valoración de la primera prueba, en la que contaron con la presencia de Santiago Segura.

"Tú que eres un hombre de la cultura, ¿tú crees que la Tierra es redonda o que le falta un poco?", le preguntó el chef catalán al cineasta. "Yo creo que está achatada por los polos", bromeó el invitado.

"Es que David es terraplanista", explicó Pepe Rodríguez. Entonces, David explicó su visión: "No creo que sea redonda, no sé exactamente cómo es, hay gente que te vende...".

"Hay muchas teorías y me cuadran más las vías alternativas que he podido llegar a escuchar que lo que defiende la ciencia que nos han vendido", opinó el concursante, que aseguró que no se cree las fotos que se han hecho del espacio: "Veo que es CGI sinceramente, una imagen por ordenador editada".

En ese momento, Jordi Cruz le rebatió: "Yo te diré que sí hay fotos de la Tierra y, con el agua, por el centro de la gravedad, se ve totalmente esférica".

Después, hablando a cámara, el aspirante continuó argumentando su visión: "Hay tantísimas cosas que pongo en tela de juicio, porque no me creo prácticamente nada de lo que sale en las noticias. Me informo a través de los medios que considero adecuados para el nivel en el que yo me encuentro de despertar de conciencia, que yo llamo".

"No me creo prácticamente nada de las noticias"

Rápidamente, los comentarios no dejaron de sucederse en X (Twitter), donde volvieron a criticar que MasterChef diera voz a estas teorías terraplanistas que desinforman, negando la ciencia en un programa en prime time que vio una media de 994.000 personas. Además, también se afeó que fuera el propio jurado el que provocó que saliera esa conversación.

"¡Es vergonzoso!", "Que den espacio a este 'debate' sin sentido en un programa como MasterChef...", o "¡Venga, vamos a seguir dándole alas al terraplanista!" son algunas de las reacciones en redes, tanto de hastío como de indignación, pues hay usuarios que incluso están pidiendo la expulsión de David.