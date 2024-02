Marta Pombo habla sobre su cuadro depresivo: "No me motivaba la vida"

María Pombo y su hermana, Marta Pombo, fueron las invitadas de Jesús Calleja en el programa de Planeta Calleja emitido durante la noche del lunes. El trío se dispuso a visitar la Patagonia, donde agarraron confianza suficiente para contar los momentos más difíciles de sus vidas.

Marta le aseguró al presentador que pasó un muy mal momento cuando tuvo que buscar ayuda psicológica profesional a cuenta de un trastorno depresivo: "Perdí las ganas de vivir, pero no de quitarme la vida".

"No me motivaba la vida. Siempre he sido una persona que me motiva conocer, vivir...", le explicó al presentador. "Sentí que me dejaba llevar por la corriente porque ya no quería tomar decisiones ni tenía ganas de asumir nada", añadió.

Este tema nunca ha sido un secreto, dado que Marta ya lo compartió en su momento mediante sus perfiles en redes sociales cuando se recuperó: "Tenía miedo a que se me juzgase y tomasen decisiones por mí".

A pesar del mal momento que pasó, la joven aseguró muy contenta a Jesús que ya estaba recuperada gracias al tratamiento. "Ahora siento que me he encontrado a mí misma", concluyó.