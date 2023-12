Marisa Martín Blázquez aparece con gafas de sol en el plató de 'Fiesta' tras ser operada de urgencia

Marisa Martín Blázquez ha sorprendido este sábado a los espectadores de Fiesta al aparecer en el plató del programa de Telecinco con unas gafas de sol. La colaboradora ha aclarado en directo el motivo por el que ha sido operada de urgencia esta semana, y que le ha obligado a llevar gafas de sol.

Ha sido la presentadora del programa, Emma García, quien sacó a relucir el tema al referirse también al accidente de otro de sus colaboradores, Aurelio Manzano. "Tienes un equipo de lisiados, Emma, Aurelio ha estado cojo hasta hace nada, y yo, tuerta", ha bromeado Martín Blázquez.

Acto seguido, la colaboradora sacaba las gafas de sol, mientras explicaba lo que le había pasado. "Me han operado de un desprendimiento de retina y vítreo", ha dicho.

"Lo de Marisa es muy fuerte", ha comentado entonces la presentadora. "Primero, porque se ponga lo que se ponga, ahora con gafas, está monísima", ha valorado Emma García, antes de explicar que "Marisa ha pasado unas cuantas intervenciones, que no se ha enterado nadie, se sienta ahí, y no ha pasado nada", ha añadido.

A continuación, la colaboradora ha contado que la operaron de urgencia el martes porque tuvo un desprendimiento de retina y vítreo. "Ha salido todo muy bien, me he autonombrado presidenta de honor de la ONCE, por lo menos en el grupo nuestro", ha bromeado.

Aunque ha reconocido que no ve nada por un ojo, ha valorado la labor del médico que la operó: "Me ha operado un doctor que es una maravilla, le estoy súper agradecida, es una eminencia", ha concluido.