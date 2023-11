Tras dar detalles de la supuesta crisis que atraviesa el matrimonio de Sergio Ramos y Pilar Rubio, Marisa Martín Blázquez ha denunciado estar recibiendo "presiones".

"Puedo deciros que estoy recibiendo presiones de por por qué he contado esto y que estoy mejor calladita", aseguraba la periodista este miércoles en TardeAR. Además, dijo no entender el motivo de estos "nervios": "Es una cuestión de la que me informan, llevábamos tiempo trabajando y recibir presiones...".

Lejos de retractarse, la periodista reiteraba que han llegado a hablarle de una "crisis" que habría tenido lugar hace cuatro años y que ha vuelto en la actualidad: "Dicen que hay un nombre propio por parte de Sergio, que aquella crisis se solventó luego, nació su último hijo pero ha vuelto a hacer mella".

Hace unos días, en el plató de Vamos a ver, Marisa Martín Blázquez comentó: "Sergio podría tener otro tipo de relación con alguien más. Hay gente que apunta que podría haber estado con alguien más y hasta se habla de un nombre concreto que de momento no quiero citar".

Además, horas antes, Socialité había apuntado que Sergio Ramos estuvo acompañado por tres amigas en la fiesta que el cantante Alejandro Sanz celebró antes de la gala de los Latin Grammy.