Marisa Jara desvela un romance secreto con Leonardo DiCaprio: "Duró tres meses"

La actriz y modelo Marisa Jara ha dejado de piedra a los colaboradores del programa ¡De viernes! de Telecinco al revelar que mantuvo un romance, hasta ahora desconocido, con Leonardo DiCaprio. La primicia no se ha quedado ahí, sino que también ha confesado que dejó a este conocido actor de Hollywood por el cantante Manu Tenorio.

"Nos ha sorprendido porque no lo sabíamos, es la primera vez que lo cuentas", ha comentado uno de los presentadores, Bea Archidona. "En realidad lo sabe muchísima gente porque yo soy muy bocazas", se ha justificado la sevillana.

Tras el interés suscitado por los colaboradores del programa, la modelo ha explicado cómo conoció al oscarizado actor y hasta qué punto llegó su relación.

"Yo lo conocí en Nueva York, en ese momento estaba trabajando muchísimo, haciendo publicidad, pasarelas... Tenía 20 o 21 años. Vivía en el Soho en un apartamento con 11 modelos más, y cada dos por tres, en el restaurante de abajo, estaban Madonna, Leonardo...", ha recordado.

Un día, el director de su agencia les sugirió apuntarse a una fiesta, que se celebraba en casa de Leonardo DiCaprio. "Lo conocí en su casa. Estuvimos hablando, nos gustamos... Cómo no me iba a gustar, yo me había quedado prendada de él por Titanic", ha contado.

Durante esa fiesta, prosigue, "él no me quitaba el ojo en todo el tiempo y yo estaba encantada porque también me gustaba". A partir de ahí surgió el romance: "Me pidió el teléfono, empezamos a quedar...".

Aunque reconoce que por motivos profesionales de ambos no se veían todos los días, "hacíamos escapadas fuera, nos íbamos a Londres", ha explicado. El actor también visitaba el apartamento en el que ella vivía en el Soho neoyorquino, a pesar de que "ahí no había mucha intimidad".

En resumen, Marisa Jara ha recordado que "fue una etapa divertida, yo me lo pasé genial. Fue un romance muy bonito que yo tuve en mi vida. Luego nos vimos en Madrid un par de veces".

La relación entre ambos llegó poco después de que el actor rompiese con la supermodelo brasileña Gisele Bündchen, aunque no duró mucho. "Yo lo recuerdo como algo muy bonito, duró tres meses, no mucho más", ha añadido antes de decir que fue ella quien rompió con DiCaprio.

Por último, la también actriz no ha podido evitar confesar que "es la única persona de habla inglesa" con la que ha estado. "A mí me gusta el hombre español, porque yo me tengo que entender. Muchas veces no disfrutaba por esto. La comunicación y energía la necesito tener en español y me ponía muy nerviosa", ha desvelado.