El vídeo viral que revela cómo fue en realidad el hundimiento del Titanic: "Es cien veces más aterrador"

El hundimiento del Titanic el 15 de abril de 1912 es uno de los sucesos históricos más conocidos y estudiados, y parte de su éxito se debe también a la película que dirigió James Cameron en 1997.

Gracias al filme, protagonizado por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, tenemos una imagen bastante fiable de lo que ocurrió aquella aciaga noche. Pero ahora, se ha hecho viral un vídeo en el que se muestra cómo fue en realidad el hundimiento.

Tal y como recoge el Mirror, una creadora digital llamada Science Girl ha compartido en X (antes Twitter) una simulación de cómo creemos que fue el hundimiento del transatlántico y cómo fue en realidad.

En la primera parte del vídeo se ven unas imágenes que nos recuerdan a la película, con un cielo estrellado sobre el Atlántico Norte. Pero inmediatamente después, la artista muestra cómo tuvo que ser en realidad.

How Titanic sinking really looked pic.twitter.com/5jgU7AWyUm — Science girl (@gunsnrosesgirl3) February 15, 2024

Y es que, a pesar de lo que se ve en la película, aquella noche fue completamente oscura en la zona del hundimiento, por lo que en el momento en el que las luces del barco se fueron apagando, aquel gélido lugar se quedó en la más absoluta de las negruras.

Los comentarios al vídeo muestran la reacción de los usuarios: "Esa oscuridad, ese horror, ese dolor, ese susto", y otro añadió: "Uau, en la oscuridad es 100 veces más aterrador".

No obstante, hay quien disiente de la creadora: "No, la luz de la luna reflejada en el agua emitió un poco de luz. Definitivamente no es tan brillante como el primer clip, pero tampoco tan negro como el segundo".