Marina García, de 'La isla de las tentaciones', con la cara "totalmente deforme" tras una microcirugía: "Tengo el ojo enterrado"

Marina García está pasando momentos de auténtico agobio. La exconcursante de La isla de las tentaciones ha explicado que tiene la cara "completamente deforme" tras una intervención médica en el ojo, una microcirugía, por un problema de salud.

A través de sus redes sociales, la andaluza ha contado su caso. Así, asegura que la inflamación ha empezado a ir a más, algo que la preocupa mucho. "Me he levantado con la cara doblemente inflamada. Tengo el ojo enterrado. Se supone que cuando la inflamación llega a la nariz y a la boca, se va, pero llevo tres días y se me está haciendo eterno", indicó.

Este lunes, según contó, se despertó con una hinchazón "peor que días anteriores". "Me agobia mucho, no pensaba que se alargaría tanto. Tengo la cara totalmente deformada", se lamentaba.

La influencer habló este verano de sus fuentes de ingresos. Como así narró, "volvió a nacer" en octubre de 2021, cuando decidió dar un cambio radical a su vida, y, desde entonces, se encuentra en un muy buen momento, tanto personal como profesional.

La novia de Jesús Sánchez ha querido dejar claro que "no vive del cuento" y que, de hecho, esa afirmación dista mucho de la realidad. "Estoy asegurando mi futuro emprendiendo. Tengo una clínica (de estética) y, si Dios quiere, otra en camino. Además, soy creadora de contenido en redes sociales. Contenido que, por lo que veo, tú consumes", ha explicado la de Sevilla segura de sí misma.

"Yo chollo tengo poco, lo que tengo es esfuerzo", dice la que fuera una de las concursantes más importantes de su edición de La isla de las tentaciones, siempre ha recibido una gran cantidad de comentarios negativos, aunque en todo momento ha decidido tomarse las críticas de la mejor manera posible.

Su trayectoria como influencer no ha sido fácil y no está dispuesta a que se desprecien sus esfuerzos. En los dos años y medio que lleva dedicándose al mundo de las redes sociales, la joven cuenta con más de 730.000 seguidores en Instagram y casi medio millón en TikTok.