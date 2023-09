El infierno del hombre con el pene más grande del mundo: "Si no puede utilizarlo, ¿para qué tenerlo?"

Hace seis años, saltó a la luz el caso de Roberto Esquivel Cabrera, un mexicano que posee el que es probablemente el pene más grande del mundo.

Y es que este habitante de la ciudad de Saltillo tiene un pene que mide 48,21 cm para ser exactos. Un hecho que, en su momento, le producía una enorme satisfacción. Así, declaraba en 2017 ser enormemente feliz sabiendo que "nadie" tiene un miembro similar al suyo.

Esos más de 48 cm le imposibilitaban llevar una vida normal. Pese a ello, nunca pensó operarse, porque soñaba con entrar en el Libro Guiness de los récords, actualmente liderado en este sentido por el actor Jonah Falcon, cuyo miembro viril alcanza los 35 centímetros durante la erección. "Soy feliz con mi pene. Sé que nadie tiene un tamaño como el mío. Es algo que me distingue del resto de personas y eso me hace feliz", declaraba.

Pero los problemas por su tamaño han ido a más en los últimos años. No puede mantener relaciones sexuales, pese a su virilidad, tampoco caminar bien, agacharse y hacer ciertos movimientos. Con todo, el Estado mexicano lo considera "una persona discapacitada".

Por eso, él ahora declara que su vida se ha convertido "en un infierno". Su médico opina que "lo mejor que puede hacer es tener un pene de tamaño normal para que no salga lastimado, para que pueda tener relaciones sexuales y tener hijos". Además, Falcon ha declarado a The Sun que, "si no lo puede utilizar, ¿para qué quiere tenerlo?".