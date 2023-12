Jesús Calleja continúa grabando las entregas de la temporada 12 de Planeta Calleja, que se emitirán en 2024, y ya cuenta con sus nuevas invitadas: las hermanas María y Marta Pombo, quienes acaban de estrenar, junto a su familia, un documental en Amazon Prime Video.

Las influencers, con más de tres millones y de 800.000 seguidores, respectivamente, mostraron recientemente unos stories en los que revelaban que tenían varias horas de vuelo, más otras de espera en el aeropuerto, para llegar a su destino. ¿Pero dónde iban? A encontrarse con el aventurero de Mediaset.

Tras estar con Jenni Hermoso en Islandia y con Tamara Falcó en Argentina, Jesús Calleja no se ha movido de país, pues estaba esperando a las hermanas en el país latino. Así lo mostró en un vídeo de Instagram grabado desde la ciudad de destino, Usuhaia, la conocida como "el fin del mundo" por ser la tierra situada más al sur de la Tierra, ya que a unos 1.000 kilómetros ya se encuentra la Antártida.

"¡Han llegado las Pombo, María y Marta!", exclamó el presentador, que dará las Campanadas este año. "Con Calleja al fin del mundo", declaró Marta, en referencia al sobrenombre del lugar.

El conductor de Planeta Calleja reveló que se iban a montar en un barco de exploración, iban a ver glaciares, pingüinos y harán trekking por bosques y montañas vírgenes: "¿Vosotros veis a estas dos enfoscadas de barro, subiendo por glaciares? Que no saben lo que le espera". "No me retes", respondió María Pombo. "Yo voy a sorprender".

"Hasta llegar a Chile me temo que no habrá cobertura... No sé cómo lo llevarán...", bromeó Jesús Calleja en su publicación de Instagram.