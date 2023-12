Jorge Javier Vázquez critica el documental de las Pombo: "No pasa nada porque lo importante es lo que no pasa"

El 29 de noviembre se estrenó Pombo, uno de los documentales sobre el mundo de las tres hermanas influencers más esperados. Con María como protagonista, al ser la más seguida de la familia, ya que cuenta con más de tres millones de seguidores solo en Instagram, la docuserie ha suscitado comentarios positivos a la par que numerosas críticas.

Jorge Javier Vázquez no ha dudado en dar públicamente su opinión a través de su blog para Lecturas. El presentador de televisión comenzaba su artículo con unas duras palabras dirigidas al reality sobre la familia: "He visto más vida en un tanatorio que en el reality de las Pombo".

"Es como ver crecer una planta. Lo cual me parece tan inquietante como atractivo. Las Pombo me recuerda mucho a esas películas francesas en las que no pasa nada porque lo importante es lo que no pasa. Lo que no se cuenta. Lo que se intuye. Lo que sospechas", señala el empresario teatral.

Asimismo, Jorge Javier también piensa que las chicas se muestran muy "herméticas" algo que hace que sea muy complicado conectar con ellas. Tampoco parece creerse que se presenten como una familia feliz e idílica, más bien opina que sucede todo lo contrario y que deben de tener unas broncas monumentales. "Dice de qué presumes...", alega.

El presentador no termina ahí y es que también afirma que las hermanas ni quiera parecen tener nada en especial: "Ninguna de las hermanas, por cierto, destaca tampoco por su simpatía. En realidad, no destacan por nada, de ahí el milagro".

La comparación con 'Sálvame'

Jorge Javier también se ha atrevido a comparar el reality con Sálvame, el programa del que fue presentador durante tantos años. "Tienen mucho que ver con Sálvame porque son capaces de tener a la gente enganchada horas, días, años, sin contar absolutamente nada. Y eso, bien lo sé, es algo dificilísimo", zanja.

Sin duda, las opiniones respecto al documental han sido de todo tipo y seguirán llegando. Mientras que unos consideran que se ve a una familia muy natural y a la que se puede ver haciendo tareas cotidianas, del día a día, otros piensan que el documental es aburrido. Pero como dicen, para gustos los colores. Lo que sí que es seguro es que habrá una segunda temporada, aunque no hay fecha fijada.