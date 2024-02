María Aguilar se enfrenta a su verdadera tentación: "Él fue un punto de inflexión en mi relación"

Tras protagonizar la primera excepción de La isla de las tentaciones y ser la primera novia en no tener cita con algún tentador, Sandra Barneda quiso que María Aguilar se pusiera al límite en cuanto a tentaciones.

La presentadora irrumpió en la fiesta de Villa Montaña, asustando a las chicas. "Necesito que seáis sinceras conmigo", les pidió Barneda. Cada chica nombró a su tentación de la villa. Todas, excepto María: "Lo he pasado bien en la cita múltiple, pero no tengo ninguna tentación real".

Pero el reality es siempre una caja de sorpresas, y esta vez sorprendió y mucho. Sandra mandó a todas las chicas a sus habitaciones. Cuando María entró en la suya, se encontró a Álvaro Boix sentado en los pies de la cama.

tel

"Lo sabía", aseguró orgullosa la joven, que no quiso darle dos besos al exparticipante de La isla de las tentaciones. "Me decepcionaste, te pedí que no contases que pasamos la noche juntos porque quería contárselo yo a David", le recriminó María al chico.

Más tarde, salieron de la habitación. "Álvaro y tú tuvisteis una relación", resumió Sandra. "No fue una tentación. Fue un punto de inflexión en mi relación, porque David se dio cuenta de que me podía perder", respondió María.

A pesar de todo, la tensión se palpaba en el ambiente. Tanto, que María no quiso ni dar un abrazo a Álvaro cuando fue a consolarla mientras lloraba. "No quiero que David malinterprete imágenes", le decía al tentador, con miedo a la reacción de su novio.