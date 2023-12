Mar Flores revela sus trucos para hacer una maleta completa, pero básica: "Hay que llevar un 'look' que puedas usar de noche y de día"

La llegada de Mar Flores a Espejo Público ha supuesto que los colaboradores de la sección Más Espejo se enfrenten a retos que no creían posibles como, por ejemplo, la organización de una maleta en tiempo récord.

Con la llegada del puente de diciembre, muchos españoles aprovechan para tomarse un descanso y coger unas vacaciones. Por ello, la modelo ha querido utilizar su sección en el matinal de Antena 3 para ofrecer a los espectadores algunas claves para organizar la maleta perfecta para un viaje de fin de semana sin tener que facturar.

Así, Flores ha revelado que, en algunas ocasiones, hace una maleta algo más ligera para poder comprar algo de ropa en el lugar que visita y que, "un par de veces" le han perdido la maleta y se ha visto obligada a comprar toda la ropa que utilizaría durante su viaje.

De esta manera, Mar Flores ha apuntado que los bolsos se deben cubrir cuando se meten en una maleta; lo mismo ocurre con la ropa interior y los zapatos, que deben ir en otra bolsa: "Para la ropa sucia dejo una parte de la maleta y meto la limpia en el otro lado".

"Siempre uso abrigos que se puedan enrollar porque, lo uses o no, no ocupa mucho espacio. El truco básico es buscar un look que puedas usar de noche o de día simplemente cambiando unos complementos", ha apuntado la modelo.

Respecto al neceser, Mar ha destacado lo que ella incluye: "Un cepillo pequeño que no ocupe mucho espacio, mi mascarilla de rescate, mi cepillo de dientes y la pasta, mis cremas básicas para hidratar y una DD cream. Algo básico y rápido".