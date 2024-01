Malena Gracia quiere hacer una canción sobre su historia de amor con Arévalo y su nieta la llama "oportunista": "No le quiso"

Sigue la polémica entre Malena Gracia y la familia de Arévalo desde que la artista denunciara que la habían echado del tanatorio donde se encontraban los restos mortales del cómico.

Esta vez es por un asunto que tiene que ver con un movimiento de la artista. Y es que, según los colaboradores del programa Fiesta, la cantante ya estaría hablando con un productor y mirando un estudio de grabación para escribir una canción de amor dedicada a la historia que tuvo con el humorista.

Una decisión que no ha gustado a la familia de Arévalo. Ana, su nieta, estuvo este domingo en el plató del programa de Telecinco y en él arremetió contra Gracia.

"¿Va a aprovechar la muerte de mi abuelo para sacar una canción? Ahí se nota lo oportunista que es. Si tanto quería a mi abuelo, que le hubiese hecho una canción en vida", le ha recriminado, poniendo en duda su amor por él. "Él la quiso mucho y ella no le quiso nada".

Sobre su relación con Malena, señaló que no le consta lo que dice la cantante de que en los últimos años habían arreglado sus diferencias. "Siempre está mintiendo, lo que ha dicho es puro show. La bloqueé en las redes sociales porque no me cae bien, es una persona que no me gusta y como no me gusta no la sigo".

Sobre el incidente en el tanatorio, dijo: "Nosotros no la echamos como tal, sino que era lógico que no viniera porque no era bien recibida en nuestro entorno familiar. ¿Para qué se presenta?".