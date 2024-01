Makoke y su hija, Anita Matamoros se han despedido de su perro Ringo, el cual ha acabado falleciendo finalmente después de haberse caido de un tercer piso y quedar con graves lesiones.

La malagueña ha expresado en Así es la vida que tanto su hija como ella están "muy triste", pues el perro ha pasado 16 años en la familia. La colaboradora se ha emocionado al contar la despedida a su mascota: "Le hemos dado todos juntos las gracias y besos".

Además de Anita, Kiko Matamoros también se ha despedido de Ringo a través de las redes sociales, con pulla a su exmujer: "Adiós compañero, fuiste la alegría de Anita y la mía durante mucho tiempo. Espero que tengas un viaje placentero y no te salpiquen las lágrimas de cocodrilo de quienes despreciaron tu estabilidad".

La colaboradora, al repasar las declaraciones de su exmarido, ha decidido no contestarle desde el programa de Telecinco: "La despedida de Ringo no la voy a manchar así". "No se merecía Ringo, en su despedida y en las palabras del padre de Ana, mancharle con cosas feas", ha expresado Makoke, emocionada.

Los compañeros de Así es la vida han compartido la opinión de la malagueña. "Esto lo que hace es distanciarlo más de su hija", ha declarado José Antonio Avilés sobre las consecuencias de las palabras de Kiko Matamoros.