Telecinco ha sorprendido con su nueva baza para su prime time, el programa ¡De viernes! que tendrá como primer invitado al hijo de Bárbara Rey, Ángel Cristo, el cual, según revelan las promociones del espacio, hablará de su complicada infancia.

Entre las declaraciones del hijo de la vedette y el domador de leones destaca que señale que su hermana, Sofía Cristo, no se enteraba de nada con 13 años porque siempre estaba drogada, o que el problema en casa era con su madre, no con su padre.

"He llamado esta mañana a Bárbara, y viendo lo que ha dicho [Ángel Cristo junior] de que lo peor era ella... No sabía ni qué decirle", ha expresado Makoke en Así es la vida.

Así, la azafata ha descrito el estado de la vedette al teléfono: "Me he encontrado una Bárbara totalmente destrozada y abatida, no podía casi ni hablar".

No obstante, la colaboradora de Telecinco ha revelado que Bárbara sí le ha explicado cómo va a proceder: "Me ha dicho que ella de su hijo jamás va a decir nada malo, y lo tiene superclaro".

"Evidentemente está muy dolida", ha insistido Makoke. De hecho, la colaboradora de Así es la vida ha señalado que madre e hijo "no están en su mejor momento".