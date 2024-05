Maguette, una joven asturiana víctima de racismo en las redes sociales: "Desgraciadamente, te acostumbras"

En las últimas semanas, las redes sociales se han hecho eco de una nueva tendencia viral que consiste en diferenciar cómo los habitantes de los distintos lugares de España se refieren a expresiones de la vida cotidiana.

Siguiendo este trend, Maguette y su amiga, naturales de Asturias, decidieron aportar su contenido a las redes sociales. Sin embargo, lo que para ambas comenzó siendo una manera de pasarlo bien, para Maguette ha terminado convirtiéndose en algo absolutamente incómodo.

Debido al color de su piel, la joven ha recibido una gran cantidad de comentarios asegurando que es "una asturiana que llegó en patera", "soy asturiana y vengo de la mina" o "cómo pega el sol en Asturias".

Este viernes, Maguette ha conectado en directo con Espejo Público para explicar cómo se encuentra tras los innumerables comentarios racistas que ha recibido: "Me sentí fatal. Lo primero que pensé fue decirle a Daniela que borrase el vídeo".

"Pasarlo bien haciendo algo sobre de donde somos y darle visibilidad a Asturias nos esté perjudicando no era normal", ha señalado la joven que, además, ha apuntado que "por desgracia, viviendo en esta sociedad, es inevitable escuchar algún comentario": "Desgraciadamente, te acostumbras. En realidad, en el día a día, yo no me veo distinta al resto".

Por su parte, desde el plató del matinal de Antena 3, Toni Cantó ha señalado su convencimiento de que España no es un país racista, a lo que Susanna Griso ha apuntado que no lo tiene "tan claro": "No tanto con los 'afros', sino con los marroquíes. Yo sí detecto a veces actos y conductas muy lamentables".