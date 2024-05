Laura Fa responde a las críticas de Pilar Vidal y Miquel Valls: "El capítulo tiene que estar vacío para que la protagonista sea yo"

El último invitado al podcast de Pilar Vidal ha sido el periodista Miquel Valls que, en esta ocasión, no ha dudado en cargar contra su compañera Laura Fa.

"Yo creo que me tiene manía desde que sabe que mi podcast triunfa más que el de ella", aseguró Vidal, lo que provocó las carcajadas de Valls. Además, la periodista agregó que Laura Fa "piensa de izquierdas, pero vive de derechas o le encantaría hacerlo": "Se ha puesto pecho, ha hecho viajes de lujo, quiere comer bien... Va fenomenal, no es una activista".

"A mí lo que me sorprende de Laura, que la conozco desde hace muchísimo tiempo y el otro día se lo dije, es que le gusta mucho apoyar todas las causas de las mujeres, pero hay veces que cuando repites tanto un discurso, este se convierte en algo vacío y tienes que aplicar la lógica y no querer feminizarlo tanto todo porque pierdes la razón y te conviertes en un personaje que se ha comido al propio personaje. Las personas radicales son personas peligrosas", recalcó Miquel Valls.

Por su parte, Laura Fa ha respondido a las críticas de sus compañeros: "Me sorprende porque no le tengo nada de manía a Pilar Vidal, me cae superbién y tenemos muy buen rollo. Opinamos cosas diferentes, pero no me constaba que tuviéramos mal rollo".

"Estoy muy agradecida porque tiene que estar muy vacío el capítulo de esta semana para que la protagonista sea yo. Os lo agradezco porque me encanta colaborar en que tu podcast siga funcionando", ha señalado, entre risas, la Mamarazzi.

En lo que respecta a las declaraciones sobre su postura feminista, Fa ha sido contundente: "Yo no soy ni Clara Campoamor ni Simone de Beauvoir. Soy alguien que intenta radicalizar el feminismo y señalar el machismo, que es lo que tendríamos que hacer todo. A mí me parece más peligroso el machismo que ponerte radical con el feminismo".