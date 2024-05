Continúa el deterioro de Camilo Blanes, hijo de Camilo Sesto y Lourdes Ornelas. Las últimas semanas se ha podido ver al joven sin dientes, en muy mal estado y pronunciando incoherencias. Es por ello que su madre se ha pronunciado en Así es la vida para hablar sobre su estado.

Ornelas ha querido denunciar desde el programa que su hijo está manipulado por malas influencias que se aprovechan de él: "Estoy desesperada, muy preocupada por la vida de Camilo". "El no es malo, tiene una enfermedad, como tienen muchas personas en el mundo, que es la adicción", ha contado Lourdes.

Asimismo, ha expresado: "Esto es inhumano, lo que están haciendo con Camilo. Inhumano cómo le roban. cómo le sacan... [...] Me he hecho experta en sacar borrachos y drogadictos".

Ornelas ha explicado que a casa de su hijo acuden "los peores de Torrelodones". "El daño que están haciendo a Camilo, que le llevan bolsas de droga. Estamos hablando de delitos contra la salud". "Ya no es que Camilo esté enfermo, es que está vulnerable total. Es como un niño, y pueden hacer con él lo que quieran", ha defendido.

La mujer ha contado que no puede dormir por las noches pensando en qué puede hacer por su hijo. "Ayer me llamó llorando porque estaba muy mal y le dije que no estaba solo", ha asegurado.

Además, la madre de Camilín ha insistido que "roban y engañan" a su hijo: "Le están engañando con que van a poner un estudio... Le llegan a su casa cosas que no pidió, como ordenadores. Y al cuñado le pagó un viaje a Costa Rica, vamos, que abusan de él". "Se llevaron un biombo japonés antiguo que tenía Camilo Sesto en su cuarto. Televisiones casa dos por tres se las llevan", ha enumerado Ornelas.

También ha expresado que el entorno de su hijo se quiere "quedar con la casa" y que lleva un tiempo intentándolo. "Yo he hecho todo lo que se puede hacer legalmente, y ahora lo estoy haciendo público", ha proseguido. Además, ha apuntado: "Me he enfrentado casi a golpes. Esto está en un juzgado, pero no ha pasado nada por falta de elementos".

Por último, Ornelas ha defendido a su hijo por el estado de salud al que se encuentra, y ha pedido que se vea "el fondo" de la situación: "La muerte de su padre le ha hecho mucho daño". "Lo que quiero es que mi hijo no se muera", ha manifestado.