El terrible declive de Camilo Blanes: "Su camello le tiene dominado, se aprovecha de él y le hace sacar del cajero miles de euros"

Sigue la preocupación por Camilo Blanes, que, continuamente, llama la atención en las redes sociales con las imágenes sobre su físico, su estado de salud o el de su casa en Madrid, heredada de Camilo Sesto.

Hace unos días, según contaron -y acompañaron con un vídeo- en Fiesta, Lourdes Ornelas, la madre de Blanes, desesperada y muy nerviosa, aparecía enfrentándose a una persona, un supuesto amigo de Camilín que, según las informaciones de Aurelio Manzano, estaría espoliando al joven.

precisamente Ornelas ha hablado este lunes para Pronto del dramático declive de su hijo. "Su situación es terrible. Está en manos de un camello que le suministra drogas, y no puedo hacer nada, porque las leyes no me protegen", denuncia.

"El camello le lleva sustancias continuamente. Aprovechándose de él, lo lleva al cajero y le hace sacar miles de euros de su cuenta. Tengo las pruebas que lo demuestran", asegura.

"A Camilo le pueden robar toda la casa y ni se enteraría. Está como en una nube", cree su progenitora.

Sobre la relación entre madre e hijo, dice que "va por días". "Unos estamos bien y otros, mal. Si está drogado, se encuentra fuera de sí y se enfada cuando le digo algo. Voy casi todos los días a verlo. Me desvivo por él", reclama.