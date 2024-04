Los espectadores de 'MasterChef' critican al programa por la salvación de Samya: "No hace ni el huevo y va a llegar a la final"

Samya, que ya en el primer programa tuvo un encontronazo con Celeste, se ha convertido en una de las concursantes más polémicas de MasterChef 12. La joven de 25 años ha vuelto a ser el centro de otra controversia y, tras obtener un buen resultado en la prueba de eliminación, los espectadores han cargado contra el programa.

Para la prueba, los concursantes tuvieron que replicar unos ñoquis que Jordi Cruz presentó hace 21 años en un concurso de cocina en el que Pepe Rodríguez era jurado. "Para no haber cocinado nunca bacalao, has hecho un plato correcto. No era el de Jordi, por supuesto, pero era muy gustoso", comentó Rodríguez.

Pero muchos espectadores no estaban de acuerdo con la valoración que recibió la concursante y mostraron su rechazo a través de redes sociales. "Samya parece la típica que no hace ni el huevo y va a llegar casi a la final… tipo Luca", comentó un usuario de X.

Luca Dazi fue un polémico concursante de Masterchef 11 que quedó entre los finalistas y muchos espectadores consideraron que estaba recibiendo un trato de favor. "No se va, confirmamos que es la Luca de la edición", expresaron también en la red social.

Los espectadores se han empezado a cansar de la concursante, que volvió a tener un encontronazo con dos de sus compañeros. "Hay algunos que son falsos: María y Albero. Son los típicos que van de buen rollo, pero luego te meten la puñalada trapera", expresó Samya antes de empezar el reto de exteriores en Ubrique.

Alberto le contestó que no se considera "una persona falsa" y María también respondió, por alusiones: "La opinión que tenga Samya me interesa bastante poco. Puedo seguir hablando, pero mejor me lo reservo", Aunque Samya le insistió en que siguiese hablando.

"Eres una pija de mercadillo. Yo soy una persona tranquila, pero no me molestes, porque si me molestas, te voy a contestar", añadió María, algo a lo que respondió Samya unos minutos después. "Alberto y María se quieren llevar bien con todo el mundo y me da la sensación de que eso es falso", expresó la polémica concursante.

María volvió a responder a su compañera: "Yo estoy escuchando porque cada cosa que dice es una maravilla. El otro día me sentí mal por haberla llamado pija de mercadillo, porque no es mi estilo, pero le pedí perdón y le dio igual. Además, todavía no me ha enseñado el armario".