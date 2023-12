Lola Índigo, en 'El Hormiguero': "Mi pareja ideal tiene que ser de pueblo y saber cocinar"

Lola Índigo puso este el miércoles la nota musical en El Hormiguero. La cantante presentó GRX, su nuevo proyecto musical en el que homenajea sus raíces granadinas.

Es un proyecto muy conceptual en el que se pueden escuchar varios estilos musicales con los que la cantante demuestra su versatilidad y su talento.

"Me han dicho que tienes un amor platónico en tu pueblo", le dijo Pablo Motos a su invitada, que le contestó entre risas: "Es mi mejor amigo, pero algo hubo en el pasado".

“Yo no sabía que iba a salir un EP tan redondo”, @lolaindigomusic nos presenta su nuevo EP que ha titulado “GRX” #LolaÍndigoEH pic.twitter.com/Or9pE96kOP — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 13, 2023

La cantante indicó que "no me gustaría tener una pareja famosa. Mi peluquero tiene un tatuaje con el que me identifico: Con una diva en la habitación es suficiente".

"Es que me agobiaría al tener una pareja artista porque todo el día hablando de música... ya lo hago en el trabajo y en casa no me gustaría", afirmó.

"Entonces, ¿qué cualidades debería tener tu pareja ideal?", quiso saber el conductor del programa de Antena 3. "Tendría que ser de pueblo, un huerto y que sepa cocinar", explicó Índigo.

Entre risas, Motos admitió que "excepto por la diferencia de edad, cumplo todos los requisitos porque cocino poco, pero lo hago muy bien".