Qué dice la letra de 'Veronika', la canción con la que Raiven representará a Eslovenia en Eurovisión 2024

Este 7 de mayo arranca la primera semifinal de Eurovisión 2024. El certamen se celebra este año Malmö, Suecia, y un total de 37 países participarán para hacerse con el primer puesto. En este sentido, Raiven será la cantante encargada de representar a Eslovenia ante el Festival de la Canción.

Su carrera despegó en el año 2014, pero empezó a ser realmente popular durante los EMA en los espectáculos de la selección nacional de Eslovenia. Ya en 2021 obtuvo la victoria en el festival Popevka, de Eslovenia, con la canción Volkovi y ahora llega a Eurovisión 2024 con el tema Veronika.

Letra de 'Veronika' para Eurovisión 2024

I hid in the river.

And went into the silent night.

With loud steps.

Voiceless cries for help.

Now that I am just water.

In the waves, I seek peace.

I drown in myself.

I surrender to the light.

Find me, wound me, protect me.

(Who do you chase when you leave me?)

Lift me up, let me go, love me.

(Who hunts you when you fear me?)

Who are you afraid of,

when you deny your desires?

You look me in the eyes.

The image of you shines in them.

I am a frameless mirror.

Just a reflection of your fears.

Find me, wound me, protect me.

(Who do you chase when you leave me?)

Lift me up, let me go, love me.

(Who hunts you when you fear me?)

I am.

You are.

Veronika.

Only she knows your truth.

Letra de 'Veronika' en español para Eurovisión 2024

Me escondí en el río.

Y se adentró en la noche silenciosa.

Con pasos ruidosos.

Gritos silenciosos pidiendo ayuda.

Ahora que solo soy agua.

En las olas busco la paz.

Me ahogo en mí mismo.

Me entrego a la luz.

Encuéntrame, hiéreme, protégeme.

(¿A quién persigues cuando me dejas?)

Levántame, déjame ir, ámame.

(¿Quién te caza cuando me temes?)

¿A quién tienes miedo

cuando niegas tus deseos?

Me miras a los ojos.

Tu imagen brilla en ellos.

Soy un espejo sin marco.

Sólo un reflejo de tus miedos.

Encuéntrame, hiéreme, protégeme.

(¿A quién persigues cuando me dejas?)

Levántame, déjame ir, ámame.

(¿Quién te caza cuando me temes?)

Lo soy.

Eres.

Verónica.

Sólo ella conoce tu verdad.