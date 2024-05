Así es la letra de 'Teresa & Maria', la canción con la que Alyona Alyona & Jerry Heil representarán a Ucrania en Eurovisión 2024

Eurovisión 2024 calienta motores. Este martes 7 de mayo se celebra la primera semifinal en la que 15 países competirán para pasar a la gran final del sábado 11 de mayo. Reino Unido, Alemania y Suecia, país anfitrión, serán los encargados de emitir las votaciones de esta noche.

En este sentido, Alyona Alyona & Jerry Heil serán las encargadas de representar a Ucrania en el Festival de la Canción con su tema Teresa & Maria. Este tema, cuentan sus creadoras, fue escrito como recordatorio de lo que los seres humanos somos capaces de alcanzar y de cómo nuestras acciones nos definen. Con esta canción, Ucrania espera alzarse con el primer puesto en el certamen.

Letra de 'Teresa & Maria' de Ucrania para Eurovisión 2024

Spri-spri-spring carves its way,

No matter what, the world is on her shoulders

Pa-pa-path is winding and rocky

But you should know: your own happiness is in your hands

Come on, little girl, light up

I’m not holy, I’m alive

Mother Teresa and Diva Maria are with us

Barefoot, as if on a blade, they walked on the ground

With us mama Teresa, Diva Maria

All the Divas were born as human beings

Mother Teresa and Diva Maria are with us

Barefoot, as if on a blade, they walked on the ground

With us mama Teresa, Diva Maria

All the Divas were born as human beings

Even when we were little, we searched for a path,

And life is a loop, as if for those who are falling

On her shoulders, still a young girl,

She carries a burden of pain, seeing it as a flaw

Again not as she should be, or too tender,

Clothes on her bones, naked or going down the aisle

Where is your child? What is your life?

But the years are flying! You should be aware: the end is near

And may someone want us to break

May there be energy in you not the elbow-deep, but the finger-deep

And may someone hide hatred and envy behind a smile,

When you let anger into your heart, instead of kindness and love.

But there are saints in the sky, their feet have seen this earth, you know,

That’s why your thorny path is not in vain

And though it may be very scary and dark and sometimes not easy,

But you'll always have your ancestors following you from heaven

Mother Teresa and Diva Maria are with us

Barefoot, as if on a blade, they walked on the ground

With us mama Teresa, Diva Maria

All the Divas were born as a human beings

Mother Teresa and Diva Maria are with us

Barefoot, as if on a blade, they walked on the ground

With us mama Teresa, Diva Maria

All the Divas were born as human beings

Letra en castellano de 'Teresa & Maria' para Eurovisión

Spri-spri-primavera se abre camino,

Pase lo que pase, el mundo está sobre sus hombros

Pa-pa- el camino es sinuoso y rocoso

Pero debes saber: tu propia felicidad está en tus manos

Vamos, pequeña, enciende

No soy santa, estoy viva

Madre Teresa y Diva María están con nosotros

Descalzas, como sobre una espada, caminaron por el suelo

Con nosotros mamá Teresa, Diva María

Todas las Divas nacieron como seres humanos

Madre Teresa y Diva María están con nosotros

Descalzas, como sobre una espada, caminaron por el suelo

Con nosotras mamá Teresa, Diva María

Todas las Divas nacimos como seres humanos

Incluso cuando éramos pequeñas, buscábamos un camino,

Y la vida es un bucle, como si para aquellos que caen

Sobre sus hombros, todavía una niña,

Lleva una carga de dolor, viéndolo como un defecto

Nuevamente, no como debería ser, demasiado tierna,

La ropa sobre sus huesos, desnuda o caminando hacia el altar

¿Dónde está? ¿Qué es tu vida?

¡Pero los años vuelan! Debes ser consciente: el fin está cerca

Y que alguien quiera que nos rompamos

Que haya energía en ti no hasta el codo, sino hasta el dedo

Y que alguien esconda el odio y la envidia detrás de una sonrisa,

Cuando dejes que la ira entre en tu corazón, en lugar de bondad y amor.

Pero hay santos en el cielo, sus pies han visto esta tierra, ya sabes,

es por eso que tu camino espinoso no es en vano

y aunque puede ser muy aterrador y oscuro y a veces no es fácil,

pero siempre tendrás a tus ancestros siguiéndote. Tú desde el cielo

Madre Teresa y Diva María están con nosotros

Descalzas, como sobre una cuchilla, caminaron por la tierra

Con nosotros mamá Teresa, Diva María

Todas las Divas nacieron como seres humanos

Madre Teresa y Diva María están con nosotros

Descalzas, como sobre una espada, caminaron por el suelo

Con nosotros mamá Teresa, Diva María

Todas las Divas nacieron como seres humanos