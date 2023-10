Las palabras de Isa Pantoja al expulsar a su amiga Aneth de su boda: "Eres un topo y no confío en ti"

Durante la boda de Isa Pantoja hubo muchas anécdotas, no todas divertidas y emotivas como cabría esperar en un evento así. Pero no todas las bodas tienen pactada una exclusiva con mucho dinero de por medio y quizá eso motivara que la novia echara de la boda a una de sus amigas.

Aneth, quien fuera amiga cercana de Isa Pantoja, fue expulsada de la boda de la hija de la tonadillera y Asraf Beno el pasado viernes, aunque ella sostiene que no fue así, que se fue por "dignidad".

Sin embargo, en Vamos a ver, en Telecinco, varios testimonios apuntaron en otra dirección: Isa pensaba que Aneth iba a traicionarla, por lo que la eliminó de la lista de invitados días antes, algo a lo que habría hecho caso omiso la desinvitada.

Pepe del Real contaba en el programa presentado por Joaquín Prat que "a Aneth y a su pareja se les invita a la boda, pero el día antes se produce una discusión con Isa Pantoja", pues ésta desconfiaba de su amiga.

"Isa se pensaba que iba a ser un topo, una infiltrada que pasaba información, la que contó la información sobre que en la despedida de soltera se quería cobrar un dinero", revelaba el colaborador.

Según contaba Marisa Martin-Blázquez, Aneth se presentó en la boda y cuando se lo comunicaron a Isa Pantoja esta dijo que podía quedarse, pero solo a la ceremonia, tras lo que tendría que marcharse.

Alexia Rivas aseguraba por su parte que ambas, Isa y Aneth llegaron a estar cara a cara. "Eres un topo y no confío en ti", explica que le dijo la novia a la invitada no deseada. "Ella aparece allí, Isa no quería movidas, le dijo que se quedara en la ceremonia pero luego era mejor que te vayas y al final se fue para todo", decía Rivas.