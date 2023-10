Aneth, quien fuera amiga cercana de Isa Pantoja, fue expulsada de la boda de la hija de la tonadillera y Asraf Beno el pasado viernes, aunque ella sostiene que no fue así.

Según informaron Marisa Martín Blázquez y Alexia Rivas, la peruana fue invitada en un primer momento, pero días antes le comunicaron que estaba desinvitada porque habían descubierto que era una infiltrada.

No obstante, Aneth dio su versión en Fiesta, donde rompió a llorar nada más comenzar su intervención con Emma García, pero garantizó que nunca iba a hablar mal de la hija de la tonadillera: "No me van a ver pasar por ahí, y no van a lograr reventarme y que esté enfada y que cuente cosas de mi amiga".

"Hay mucha gente que le calienta la cabeza, pero la noche anterior le dije que nos veíamos mañana, y en ningún momento me dijo que no estaba invitada", explicó en el programa de fin de semana. Para demostrarlo, lanzó: "¿Quién entra en una boda si no está en la lista de invitados, con toda la seguridad?".

"Es totalmente ilógico que fuera a arriesgar mi dignidad y mi orgullo en un sitio en el que no estoy invitada", insistió en Fiesta. Por esta misma línea, negó que un cuerpo de seguridad la sacara de la boda: "Nunca ocurrió. La persona que me dijo que me quedara a la ceremonia fue mi marido, pero a mí no me sacó seguridad".

"Me despedí como una señora, pedí un Uber y me fui", aseguró. "Fue por mi decisión por lo que no me quedé a verla casarse", le repitió a Emma García. Así, Aneth relató entonces qué ocurrió: "Vino la persona que se encargaba de las cosas de ella, la representante que también era la mía".

"Me dijo que me quedara hasta después de la ceremonia y que, después, si quería, que me fuera. Me dijo que se iba a arreglar y que iba a ser una pataleta de las dos, pero no me iba a aguantar. Me dijo que hablaríamos y lo arreglaríamos", contó Aneth, afligida.

No obstante, el programa de Telecinco desmintió a la invitada al asegurar que la peruana tenía apalabrada una colaboración y que, por tanto, tenía que asistir a la boda.