Las mejores frases de Miguel Ángel Revilla en su visita a 'El Hormiguero'

El expresidente de Cantabria y Secretario General del PRC, Miguel Ángel Revilla, volvió a visitar a Pablo Motos en El Hormiguero este martes, el día de su 81 cumpleaños, donde el político consumió todo el tiempo del programa.

El cántabro es uno de los políticos más reconocibles de nuestro país y charló con Pablo Motos sobre toda la actualidad política que sacude a nuestro país.

Las frases más destacadas del invitado fueron:

Miguel Ángel Revilla, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

- "Ahora que no soy presidente, me llama menos gente. Pero no las personas de a pie, sino los que están en la élite económica o política".

- "Ana Botín me sigue llamando igual, lo cual dice mucho en su favor".

- "Los seres humanos somos una casualidad y en algún momento de la vida hay algo que te cambia".

- "Yo nunca pactaría con extremos ni con antagonistas. Nos encontramos con una coalición donde se odian profundamente".

- "Ahora mismo, Pedro Sánchez dice todo lo contrario de lo que ha dicho".

- "Esta coalición no aguanta ni un año".

- "Hoy no veo a gente que llega a la política por vocación, sino por ganarse un dinerito y eso es grave".

- "Junts y Vox son parecidos, harían buena coalición".

- "Una coalición PP- Vox me aterra".

- "El mayor negocio del mundo es la guerra".

- "Las guerras son un negocio que hacen ricos, ¿quién está ahora como un tiro? EE.UU. que lo vende todo, ¿quién paga el pato? Europa".