Meli Camacho, la amiga de María Teresa Campos, fue la protagonista hace unas semanas de una entrevista en la que contaba cómo era Edmundo Arrocet cuando estaba con la periodista. Pero pese a este acercamiento a las Campos, la íntima de la presentadora podría haber traicionado a Carmen Borrego.

Así lo ha lanzado Así es la vida este jueves. Según el programa de Telecinco, Meli podría haber filtrado una conversación en la que Carmen Borrego le pidió que diera unas declaraciones precisamente a este espacio vespertino en el que trabaja.

No obstante, Camacho se negó a hacerle el favor, argumentando que no quería hablar de María Teresa, pero Borrego, en dicha conversación, le recordaba que acababa de hacerlo cobrando para la revista Semana.

Borrego respondía al margen de la emisión de Así es la vida a este tema, asegurando que estaba "alucinada". "No voy a entrar en ninguna guerra, pero que no me provoque más, no tengo nada que temer, mi conciencia la tengo clara, que piensen los demás en su conciencia”, ha expresado.

Aunque no estaba presente en plató, la colaboradora también ha entrado en directo a Así es la vida este jueves a través de una llamada telefónica para aclarar aún más las tensiones de las que sus compañeros estaban hablando.

La colaboradora ha dejado claro que nunca ha tenido ningún problema con Meli, por lo que no "tendría ni idea" de por qué podría tener algún resquemor con ella: "Siempre ha estado en todos los momentos con mi madre. Pero bueno, una más, voy sumando".

En cuanto a la filtración de la conversación, la pequeña de las Campos ha expresado: "Más que sorprendido me ha dolido por el comportamiento que he tenido con ella, pero yo no puedo hacer más".