TardeAR detalló en primicia lo que habrían ganado las Campos tras la subasta de los muebles de María Teresa, que rondaría los 5.000 euros de momento. Todavía se puede seguir pujando por el mobiliario a través de la web de la casa de subastas.

Este viernes, Así es la vida ha tratado este tema con Carmen Borrego, quien ha dejado claro que ella no conoce todavía los precios por los que se han vendido los artículos: "Os doy las gracias por la información, porque no tengo conocimiento de nada. Sé que la subasta sigue abierta y se sigue pujando, pero nosotros hasta dentro de 10 o 15 días no vamos a tener noticias".

La colaboradora ha insistido que el objetivo principal de la venta no es el beneficio económico: "No hemos subastado nada para ganar dinero. Se desmontó la casa de mi madre y es absurdo guardar objetos que no vamos a poner porque se estropean o hay que pagar un guardamuebles".

Además, la hermana de Terelu Campos ha detallado: "No todo lo de María Teresa se ha subastado: mi hermana y yo tenemos muebles que queríamos tener". La tertuliana de Telecinco ha expresado que su madre estaría de acuerdo con la decisión, porque, además, los muebles se están vendiendo en la misma casa de subastas donde los adquirió la periodista.

"Mi madre, cuando se desmonta la casa de Molino, hizo lo mismo, porque pasó de una casa de 1.000 metros cuadrados a otra de 180 metros cuadrados", ha añadido Borrego a su defensa.

"A mí no me parece ninguna vergüenza y no es por estirar el chicle. No estoy aquí sentada por la subasta de los muebles", ha dejado claro la hija pequeña de María Teresa.

Edmundo Arrocet podría haber asistido a la subasta

Antonio Montero ha recibido una llamativa información durante el programa en directo: "Me ha llegado que Edmundo estuvo el primer día de la subasta, interesándose por los precios".

"Me parece innecesario que tenga que ir a la subasta a ver los muebles de mi abuela", ha expresado Alejandra Rubio al conocer la presunta visita del cómico a la casa de subastas. Por su parte, Borrego ha tirado de humor: "A mí lo único que me interesaría es que le hubiesen subastado a él".