Julián López, en 'El Hormiguero': "El sentido del humor te hace ligar, por lo menos a mí"

El Hormiguero recibió el primer día de abril al actor Julián López, que presentará su nueva película, Matusalén, que se estrena en cines el próximo viernes 5.

En esta comedia, López da vida a un rapero cuarentón que vuelve a la universidad por una apuesta con su padre. Si no aprueba deberá dejar el rap para siempre.

"Para preparar mi personaje, el director de la película me llevó a un concierto de rap de Kase.O (miembro del grupo Violadores del Verso)", explicó el actor, que recibió su tarjeta del Club Platino del programa de Antena 3 por alcanzar sus diez visitas.

Ya añadió que quiso ir vestido del personaje: "Me iba a llevar mis gafas de ver de cerca, porque de lejos veo como un cóndor, pero me daba miedo perderlas por si luego me iba de fiesta después del concierto".

"Menos mal que no las llevé, porque opté por ponerme unas de mentira y, de lo poco que recuerdo de aquella noche, es que las perdí", afirmó entre risas.

Pablo Motos también destacó el poder del humor para ligar: "El sentido del humor te hace ligar, por lo menos a mí. Me parece que es casi un superpoder, es algo seductor. Me erotiza una persona que lo tiene", le contestó López.